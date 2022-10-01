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Sultangazi'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

Sultangazi'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
Sultangazi'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

Sultangazi'de bir binada yapılan tadilat çalışması sırasında inşaat iskelesinden yere düşen 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, işçilerin düşme anları ise kameraya yansıdı.

Sultangazi'de inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir binanın dış cephesinde tadilat yapan 2 işçi inşaat iskelesinde dengelerini kaybederek yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Tik - Furkan Duman
 

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