Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk beraber kürsüde

İtalya'nın Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde; milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stil finallerinde birlikte birlikte yarışarak kürsüye çıktı.

50 metre sırtüstü kadınlarda Sümeyye Boyacı 43.83'lük derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanırken, Sevilay Öztürk 45.97'lik derecesiyle ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti. Sümeyye, bu sonuçla 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 44.74'lük derecesini 0.91 saniye geliştirdi. Sümeyye ve Sevilay'ın bu yarıştaki sonuçları gençler kategorisinde de değerlendirildi ve ilk iki sırayı alan milli yüzücüler madalya sayısını 4'e çıkardı.

200 metre serbest stil gençler kategorisi finalinde ise Sümeyye Boyacı 03.23.51'lik derecesiyle ikinci, Sevilay Öztürk 03.30.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.

200 metre serbest stil erkekler finalinde mücadele eden Koral Berkin Kutlu, 02.58.42'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı. Berkin'in derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride tek sporcu olan yüzücümüz altın madalya kazandı.

Milli Takım böylece serinin ilk gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Organizasyonda yarışlar yarın sona erecek.