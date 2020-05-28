Süper Lig, 12 Haziran'da resmen başlıyor! 5 haftalık program açıklandı

TFF, Süper Lig hakkındaki son kararı vermek üzere bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplantı. Daha önce planlanan 12 Haziran tarihi konusunda da nihai karar verildi. Federasyon öte yandan 7 kulübün sözlü olarak gündeme getirdiği küme düşmenin kaldırılması önerisini de fikir birliği ile kabul etmediğini açıkladı. İşte TFF tarafından Süper Lig hakkında yapılan o açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, futbola dönüş için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Devletimiz ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde dünyadaki uygulamalara da bakarak insan sağlığı önceliğinden hareketle ve her türlü ihtimal düşünülerek kalan maçların oynanarak tamamlanması için federasyonumuzca büyük çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması ve kulüplerimizin talepleri ile ilgili TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

1- Federasyonumuz ve 18 Süper Lig Kulübünün sezonun geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile, 12 Haziran'da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugünkü toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır.

2 - TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır.

3 - Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır.

4 - Kulüplerimizden gelen talep üzerine, Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlanmış, konuyla ilgili Futbol Komitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır. 21 yaş altı oyuncuların değerlendirilmesini hedefleyen bu projeyle kulüplerimizin genç oyuncu yetiştirme çabaları da desteklenecektir.

5 - Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftalık müsabaka programı gün içerisinde kamuoyuna ilan edilecektir.

6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır.

8 - Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır. Bu konuda değerli destekleri için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı'ya teşekkürlerimizi sunarız.

Gerek futbola dönüş, gerekse Türk futbolunu ve kulüplerimizi ileriye taşıyacak konularla ilgili çalışmalarımız devam edecektir."

Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de 5 haftalık program şöyle:

27. Hafta

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

28. Hafta

19 Haziran Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 Haziran Cumartesi

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 Konyaspor - Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

22 Haziran Pazartesi

21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

29. Hafta

26 Haziran Cuma

21.45 Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi

19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 Haziran Pazar

19.15 Sivasspor - Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor

21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran Pazartesi

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30. Hafta

3 Temmuz Cuma

21.45 Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz Cumartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar

19.15 Kasımpaşa - Sivasspor

21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi

21.45 Kayserispor - Beşiktaş

31. Hafta

7 Temmuz Salı

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz Çarşamba

19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz Perşembe

19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor

21.45 Gaziantep FK - Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa



Bozhan Memiş