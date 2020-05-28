Süper Lig, 12 Haziran'da resmen başlıyor! 5 haftalık program açıklandı

TFF, Süper Lig hakkındaki son kararı vermek üzere bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplantı. Daha önce planlanan 12 Haziran tarihi konusunda da nihai karar verildi. Federasyon öte yandan 7 kulübün sözlü olarak gündeme getirdiği küme düşmenin kaldırılması önerisini de fikir birliği ile kabul etmediğini açıkladı. İşte TFF tarafından Süper Lig hakkında yapılan o açıklama:
"Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, futbola dönüş için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Devletimiz ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde dünyadaki uygulamalara da bakarak insan sağlığı önceliğinden hareketle ve her türlü ihtimal düşünülerek kalan maçların oynanarak tamamlanması için federasyonumuzca büyük çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması ve kulüplerimizin talepleri ile ilgili TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.
Toplantıda şu kararlar alınmıştır:
1- Federasyonumuz ve 18 Süper Lig Kulübünün sezonun geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile, 12 Haziran'da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugünkü toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır.
2 - TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır.
3 - Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır.
4 - Kulüplerimizden gelen talep üzerine, Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlanmış, konuyla ilgili Futbol Komitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır. 21 yaş altı oyuncuların değerlendirilmesini hedefleyen bu projeyle kulüplerimizin genç oyuncu yetiştirme çabaları da desteklenecektir.
5 - Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftalık müsabaka programı gün içerisinde kamuoyuna ilan edilecektir.
6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.
7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır.
8 - Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır. Bu konuda değerli destekleri için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı'ya teşekkürlerimizi sunarız.
Gerek futbola dönüş, gerekse Türk futbolunu ve kulüplerimizi ileriye taşıyacak konularla ilgili çalışmalarımız devam edecektir."
Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.
Süper Lig'de 5 haftalık program şöyle:
27. Hafta
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor
28. Hafta
19 Haziran Cuma
21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20 Haziran Cumartesi
19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.45 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar
19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.45 Konyaspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
22 Haziran Pazartesi
21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
29. Hafta
26 Haziran Cuma
21.45 Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
28 Haziran Pazar
19.15 Sivasspor - Kayserispor
19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor
21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30. Hafta
3 Temmuz Cuma
21.45 Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
19.15 Kasımpaşa - Sivasspor
21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21.45 Kayserispor - Beşiktaş
31. Hafta
7 Temmuz Salı
19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba
19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.15 Trabzonspor - Antalyaspor
21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe
19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor
21.45 Gaziantep FK - Konyaspor
21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa
Bozhan Memiş