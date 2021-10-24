Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir FK: 2 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada ceza sahası yayından Berkay'ın sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Seken topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.
18. dakikada gelişen Doğukan Sinik'in yerden sert şutunu kaleci Volkan Babacan tek hamlede kontrol ederek kurtardı.
29. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladı, iyi yükselen Doğukan Sinik kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
32. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içerisine derinlemesine ara pasında hareketlenen Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Berkay, meşin yuvarlığı boş kaleye yolladı. 0-1
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
FT Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy, Güray Vural, Doğukan, Amilton, Crivelli
Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Wrihgt, Milosevic, Mukairu, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Okaka
Yedekler: Muhammed, Hasan Ali Kaldırım, Tagir, Duarte, Aleksic, Chadli, Şener Özbayraklı, Guldbrandsen, Peter Zulj, Ömer Ali
Teknik Direktör: Erdinç Sözer
Gol: (dk. 32) Berkay (Medipol Başakşehir FK)
Cafer Eser - Suat Metin