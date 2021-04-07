Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - DG Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

Antalyaspor 2 - 4 DG Sivasspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Boyd'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada ceza yayı yakınında Eren Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik, ceza alanı içinde defans oyuncusu Camara tarafından düşürülürken, karşılaşmanın hakemi pozisyona aut kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını kullandı.

27. dakikada penaltı için topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

36. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içinde uzun gönderdiği taç atışına kırmızı beyazlı defans oyuncuları dokunamadı. Seken topu Boyd, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2

45+3. dakikada yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Boyd'un vuruşunu Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı

46. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Fajr'in arka direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-3

49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Podolski'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

58. dakikada Yatabere'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci kornere çeldi.

66. dakikada ceza alanı dışından Fredy'in sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(2-3)

69. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Podolski'nin sert şutunu kaleci çeldi.

74. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kurtardı.

88. dakikada Gradel'in sol kanattan arka direğe kestiği ortada Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

90+3. dakikada Kayode pasını ceza alanı içindeki Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-4

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Omar İmeri dk. 81 ?) Ufuk Akyol (Naldo dk. 46), Sidney Sam (Serdar Gürler dk. 71), Fredy, Amilton, Podolski

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Mevlüthan Ekelik, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın Camara, Uğur Çiftçi, Isaac (Dominges De Souza dk. 71), Fajr, Boyd (Erdoğan Yeşilyurt dk. 71), Hakan Arslan, Gradel (Kone dk. 90 ?), Yatabare (Kayode dk. 82)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Caner Osmanpaşa

Gol: Boyd (dk.1 ve 36), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 90+3) (DG Sivasspor), Fredy (dk. 27 pen. ve 66) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural (DG Sivasspor), Doğukan Sinik, Fredy (FT Antalyaspor)