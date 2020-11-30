Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.
19. dakikada Kayode'nin sol kanattan ortasında Robin Yalçın'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
29. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme'nin şutu auta çıktı.
45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu kaleci İrfan'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Göztepe'nin atağında sağ kanattan topu sürükleyen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine tehlikeli yerden pasında hiçbir futbolcu dokunamadı.
73. dakikada Göztepe'de sol kanattan topu sürükleyen Napoleoni'nin ceza sahası içerisinden şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
80. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ortasında kafa vuruşu yapan Halil Akbunar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
90 +3. dakikada Sivasspor'da Gradel'in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Appindangoye'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Özaral
Sivasspor: Samassa, Kone (Ninga dk. 74), Appındangoye, Cofie (Camara dk. 90 ?), Claudemir (Kerem Kesgin dk. 84 ?), Gradel, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Barış Yardımcı, Kayode (Yatabare dk. 46), Caner Osmanpaşa
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mikail Balkaya, Samet Kılıçkaya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Halil Akbunar (Mosorro dk. 83 ?), Soner Aydoğdu, Pape Ndiaye, Guilherme (Alpaslan Öztürk dk. 90 ?), Yalçın Kayan (Kubilay Sönmez 90+1 ?), Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna (Napoleoni dk. 56), Murat Paluli
Yedekler: Balazs Megyeri, Christian Chagas, Tripic, Gassama, Burak Süleyman, Burekovic
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Halil Akbunar (dk. 80) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Halil Akbunar, Yalçın Kaya, Ndiaye (Göztepe), Cofie (Sivasspor)
Veysel Korkmaz - Oğuzhan Sarzep