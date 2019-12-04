Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 14. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre ligin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi
15.00 Yen Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar
14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus