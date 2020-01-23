Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Konyaspor ile, Trabzonspor da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe de yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: