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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

13 Eylül Cuma
20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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