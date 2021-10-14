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Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın 16 Ekim Cumartesi, 17 Ekim Pazar ve 18 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Galatasaray - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük

 

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