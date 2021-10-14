Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında yarın 16 Ekim Cumartesi, 17 Ekim Pazar ve 18 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16 Ekim Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
17 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Galatasaray - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
18 Ekim Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük