Süper Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar!

CANLI ANLATIM- SKOR TAKİP

DENİZLİSPOR 0-0 TRABZONSPOR

2'Hadi Sacko'nun sağ kanatta son çizgiye inmeden yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Majid Hosseini topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Yukatel Denizlispor başlıyor.

KONYASPOR 0-1 BAŞAKŞEHİR

3'GOOOLL!! Edin Visca penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

2'Hakem, Farouk Miya tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna Medipol Başakşehir takımı başlayacak.

2'İttifak Holding Konyaspor takımında Farouk Miya, sarı kart görüyor.

1'Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

1'Edin Visca ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

YENİ MALATYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

2 'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçiyor. Caner Erkin'in içeri yaptığı ortada Gökhan Gönül kafa vuruşunu yapıyor ama top kalenin sağından auta çıkıyor.

1 'Fırat Aydınus'un düdüğü ile BTC Türk Yeni Malatyasporlu futbolcuların santrasıyla maç başlıyor.