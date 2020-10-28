Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 30, 31 Ekim ve 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü: Turgut Doman
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
1 Kasım Pazar
13.30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 FT Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 A. Hatayspor - DG Sivasspor: Yasin Kol