Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları

Haftanın açılış maçında son şampiyon Galatasaray tek golle 3 puanın sahibi olurken Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı. Kapanış maçında ise Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçeýi 3-1'le geçti.
İşte 4'üncü hafta toplu sonuçları:
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
Süper Lig'de Gelecek Haftanın Programı