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Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları
Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları

Türk futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig’de 4’üncü hafta geride kaldı. Milli aranın ardından hız kesmeden devam eden ligde 4’üncü haftanın kapanış maçıyla birlikte puan durumu şekillenmeye başladı.

Haftanın açılış maçında son şampiyon Galatasaray tek golle 3 puanın sahibi olurken Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı. Kapanış maçında ise Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçeýi 3-1'le geçti.

İşte 4'üncü hafta toplu sonuçları:

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
 

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