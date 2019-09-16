Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları

Haftanın açılış maçında son şampiyon Galatasaray tek golle 3 puanın sahibi olurken Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı. Kapanış maçında ise Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçeýi 3-1'le geçti.

İşte 4'üncü hafta toplu sonuçları:

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe



Süper Lig'de Gelecek Haftanın Programı