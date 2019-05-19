Süper Lig'in kralı: Fatih Terim

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini geçiren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik zaferle ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı camiada toplamda 19. kupasını kazanan Terim, Süper Lig'de de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor. Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu kazanan tecrübeli çalıştırıcıyı, bu alanda 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı ve 3'er şampiyonlukla, Mustafa Denizli, Daum ve Gordon Milne takip ediyor.

Terim'in zaferleri

Süper Lig'de Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kupaya ulaştı.

Güven Mert Ercan