SuperFresh'ten Baharatlı Elma Dilim Patates

SuperFresh Baharatlı Elma Dilim Patates, Türk damak tadının vazgeçilmez baharatları fesleğen, kekik, sarımsak, soğan, maydanoz ve acı kırmızıbiber karışımı özel baharat içeriği ile patatesin en lezzetli halini evlere taşıyor.

Fritözde ya da hiç yağ kullanmadan fırında kısa sürede pişirilerek hazır hale gelen lezzetli ve pratik bir atıştırmalık olan Baharatlı Elma Dilim Patates, film ve maç izlerken, arkadaşlarla evde buluşma anlarınıza lezzet katarken her öğün sofralarınızın sevilen tamamlayıcısı olacak.

SuperFresh Hakkında

Borsa İstanbul'a kote en büyük ikinci gıda şirketi olan ve dondurulmuş gıdanın yanı sıra margarin pazarında da liderliğini sürdüren Kerevitaş çatısı altında bulunan SuperFresh, Türkiye'de dondurulmuş gıda pazarının 28 yıldan bu yana lider markası konumunda yer alıyor. Sektördeki yenilikçi tutumu, kalite ve hijyene verdiği önemle, Türk tüketicisini dondurulmuş sebzelerden pizzaya, milföyden konserve mısıra kadar birçok ürünle tanıştıran SuperFresh, toplam 128 farklı ürünüyle dondurulmuş gıda pazarının en zengin ürün çeşidine sahip.