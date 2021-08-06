Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Mamak ilçesinin Akdere semtindeki bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alınırken, Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı.

Vücudunda herhangi bir kesici ize rastlanmadı

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Hankulu'nun herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'ndan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

Ali Nargüner