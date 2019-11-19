Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Suriyelilerin yüzde 62'si Türkiye'yi bölgede istiyor”

Suriye'deki iç savaş, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki Aydın Düşünce Platformu'nun 52'nci toplantısında ele alındı. İş, siyaset, akademi, bürokrasi ve diplomasi dünyasından seçkin davetlilerin yer aldığı platformun ana konuğu ise Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa oldu. “Suriye'de Son Durum ve Anayasa Çalışmaları” ana temasıyla gerçekleştirilen toplantıda Suriye İç Savaşı'ndaki son durum, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları, İsviçre'de gerçekleştirilen Suriye Anayasası görüşmeleri gibi konular ele alındı.

“Barış Pınarı Harekâtı geç bile kalınmış bir operasyon”

Suriye'deki son durumu toplantı öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendiren Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte bölge üzerinde kurulan projelerin suya düştüğünü ifade etti. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının yok edilmesiyle bölge üzerinde kurulan projelerin ilelebet tarihin çöplüğüne atıldığını kaydeden Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

“Olması gereken bir şeydi. Bana göre geç bile kalınmış bir operasyon ve devam etmesini istiyoruz. Bizim için bu harekâtın en önemli yanı güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Bu hem siyasi sürece katkı sağlayacak hem de PKK/PYD /DAEŞ göçe zorlanarak, bölge insanının tekrar kendi yurtlarına dönmesi sağlanacaktır. PKK/PYD, DAEŞ'ın yöntemlerini kullanarak bölgede terör faaliyetleri gerçekleştiriyor ve insanlara bu bölgelerde istikrar ve güvenliğin olmadığını söylüyor. Nitekim ne ABD ne de Rusya sözünde durmadı. Hala daha PKK/PYD terör örgütü bu mutabakatı uygulamamaktadır.”

“Bölgedeki sorunlarının çözümü siyasidir”

Suriye Anayasası çalışmaları hakkında da bilgi veren Abdurrahman Mustafa, “Suriye muhalefeti olarak bölgemizdeki çözümün siyasi olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla 2014 yılından beri bu konudaki tüm süreçlere destek verdik. Anayasa konusu 1,5 yıl önce ortaya atıldı. Biz bu sürece rejimin tüm engellemelerine rağmen olumlu baktık. Bir Anayasa Komisyonu oluşturuldu. Biz rejime inanmıyoruz. Çünkü kendi müttefikleri Rusya olmadan ve batı tarafından ekonomik yaptırımlar devam etmeden rejim yine bu işi zamana yayacak ve 2011 yılında oluşturulan kendi anayasasıyla seçime gitme yönünde olacaktır. Rejim kendi isteğiyle hiçbir zaman siyasi çözümden yana değildir” dedi.

“Suriye halkına daha iyi bir hizmet için Tel Abyad sınır kapısını açacağız”

Türkiye'nin Tel Abyad'daki alt yapı çalışmalarını çok olumlu bulduklarını belirten Abdurrahman Mustafa, “İnsanların bulundukları bölgede silah gücüyle değil, onurlu bir şeklide yaşamasını istiyoruz. Tüm dengeleri gözeterek belli kritereler içerisinde Tel Abyad halkından yerel meclisler oluşturduk. Burada din, dil, ırk ayrımı yoktur. Aynı şeklide Rasulayn'da da oluşturduk. Önümüzdeki günler içerisinde Tel Abyad halkına hizmet vermek için Türkiye'nin de desteğiyle Tel Abyad sınır kapısını açacağız. Fırat'ın doğusunda; Türkiye'nin desteğiyle, geçici hükümetin gayretleriyle, milli ordumuzun da fedakârlıklarıyla Suriye halkının hayal ettiği hayatı onlara sunacağız” şeklinde konuştu.

“Suriyelilerin yüzde 62'si Türkiye'yi bölgede istiyor”

Bölge halkının Türkiye'ye olan güveninin tam olduğunu söyleyen Abdurrahman Mustafa, Türkiye'de kimsenin PKK/PYD terör örgütünün kara propagandasına uymaması konusunda uyarılarla bulunarak, “Milli ordumuz, Türk Silahlı Kuvetlerinin ve Türk kurumlarının desteğiyle bölgede çok iyi başarılar elde ediyoruz. Bu başarıya gölge düşürmeye çalışan çok fazla PKK yandaşı var. Buna kanmasınlar. Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye halkı için ne anlama geldiğini birinci ağızdan, bizlerden, Suriye halkından dinlesinler. Uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Gallup, bölgede üç, dört gün önce bir kamu araştırması yaptı. Bölge insanına Türkiye'nin orada bulunması ile ilgili ne düşündükleri soruldu. Suriyelilerin yüzde 62'si Türkiye'yi bölgede istiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SEMA FİSON