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Suriye Milli Ordusu, El Bab'ı hedef alan YPG/PKK'yı vurdu

Suriye Milli Ordusu, El Bab'ı hedef alan YPG/PKK'yı vurdu
Suriye Milli Ordusu, El Bab'ı hedef alan YPG/PKK'yı vurdu

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK’nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesine düzenlediği saldırının ardından YPG/PKK mevzilerini hedef aldı.

Suriye Milli Ordusu, El Bab'ı hedef alan YPG/PKK'yı vurdu - Tıkla İzle

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarının ardından harekete geçti. SMO, YPG/PKK'lı teröristlerin Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırı sonrası, YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 11'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış, El Bab'daki hastaneler, çok sayıda yaralı nedeniyle halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Mahmud Alhalbi

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