Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Tel Halaf'te YPG sığınaklarını temizliyor

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünü kontrol altına almıştı. Suriye Milli Ordusu, ele geçirdiği Tel Halaf'te PKK/YPG terör örgütünün sığınaklarını temizlemeye başladı.

Suriye Milli Ordusuna bağlı Sultan Murad Tugayı, PKK/YPG terör örgütlerinin kullandığı sığınaklara girerek duvardaki terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan posterlerini indirdi ve “Biz Sultan Murad Tugayıyız. Tel Halaf'i ele aldık”, “30 kilometre ilerleyene kadar biz durmayacağız” ifadelerini kullandı.