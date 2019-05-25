Suriye ve Rus Uçakları Hama, İdlib ve Lazkiye civarını bombaladı: 9 ölü

Hama, İdlib, ve Lazkiye civarı Suriye rejim güçleri tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde bombalandı. Suriye helikopterleri bölgeye 31 varil bombası attı. Rus ve Suriye savaş uçakları 33 defa hava saldırısı yaptı. Bombardıman sonunda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının gerilimin azaltılması anlaşmasına konu olan bölgede sürekli saldırı uçuşları yaparak Han Şeyhun, Zaviye tepesindeki Kensafra kasabası 11 varil bombası, Cebeli Erabin'e 4 varil bombası, Maarrat el-Numan İlçesi'nin yakınındaki Heyş köyüne ve Ma'aret Hurme'ye 4 varil bombası attı.

Rus savaş uçakları gece yarısından itibaren,El- Latamina'ya 12, Kefr Nebude'ye 7, Al Amgiye'ye 5, El Hubeyt'e 4, Ankavi köyüne 4, ve Garegur, Kefr Avid ve Haveş' köylerine 2'şer olmak üzere toplam 38 saldırı yaptı.

Diğer taraftan Suriye rejim güçleri ve milisleri ile rejim muhalifleri arasında Hama kırsalında bulunan Kefr Nebude, Kubani'de farklı şiddet ve yoğunlukta çatışmaların devam ettiği, her iki tarafın da ölü ve yaralıları olduğu kaydedildi.

Suriye rejim güçlerinin Lazkiye'nin kuzey kesimindeki kürt dağlarında bulunan Kubani'ye yaptığı saldırıların muhalif güçler tarafından püskürtüldüğü ve çok sayıda Suriye askerinin öldürüldüğü ifade edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede rejim güçleri ile muhalifler arasında 35 gün süren çatışmalarda 843 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.