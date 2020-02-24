Suriye'de 500 bin çocuk yerinden edildi

Esad rejimi, Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerine yönelik saldırılarına devam ederken siviller ise hayatta kalmak için sürekli yer değiştiriyor. Suriyeliler, çocuklarıyla elverişsiz hava koşullarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Suriye Müdahale Koordinatörleri tarafından son yayınlanan rapor, yaşıtları gibi okulda eğitim görmesi gereken Suriyeli ailelerin çocuklarının yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Raporda, rejimin saldırıları nedeniyle evlerinden olan çocukların sayısının 500 bine yükseldiği kaydedildi. Eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar olmadan yaşamaya çalışan çocuklar aileleriyle korku içerisinde yaşıyor.

Yerinden edilen çocuklar İdlib ve Halep çevresindeki farklı yerlerde düzensiz kamplarda yaşıyor. Çocuklar, Suriye'nin kuzeyinde Atme, Deir Hassan, Al-Dana gibi köylerde çadırlar kuran aileleri ile birlikte yaşamaya çalışıyor. Bazı aileler de çocuklarıyla Afrin ve Cinderes ilçesindeki kamplara yerleşti.

Abu Mucahit El Halebi