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Suriye'de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 2 şehit

Suriye'de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 2 şehit
Suriye'de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 2 şehit

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu.

Suriye’de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 2 şehit - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu.

Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal'ın naaşları, memleketleri Kahramanmaraş ile Bursa'ya uğurlanması için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.

Terör örgütü hedefleri vuruluyor

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi.

Mehmet Ali Dağ

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