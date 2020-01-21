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Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti

Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti
Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın sabah saatlerinden bu yana İdlib ve Halep'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda toplam 12 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin El Bara ve Halep'in batısındaki Kafr Taal, El Ziraa köylerine hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma ekiplerine göre saldırılarda El Bara'da 2, Kafr Taal'da 9 ve El Ziraa'da 1 olmak üzere toplam 12 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Suriye Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre, 12 Ocak'ta İdlib'te sağlanan ateşkesten bu yana Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle 50 sivil hayatını kaybetti, 31 bin sivil yerlerinden edildi. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 320'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 2 okul, 2 sivil savunma merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Hamad Alnajjar
 

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