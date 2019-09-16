Suriyeli 1500 öğrenci konteyner kentte eğitim görmeye başladı

Kilis'te 29 bin Türk, 24 bin Suriyeli olmak üzere 54 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte, okul sıkıntısı nedeniyle geçen ay içerisinde Suriyeli sığınmacılara kapatılan Öncüpınar Konteyner kentindeki okullar Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla yeniden faaliyete geçirildi. Öncüpınar Konteyner kentindeki okula taşımalı yöntemle Kilis'ten bin 500 Suriyeli öğrenci götürülüyor. Bu nedenle Kilis'teki okullarda bir rahatlama olurken, kapanan konteyner kentin okulları ise değerlendirilmiş oldu.

Mehmet Ali Dağ