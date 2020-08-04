Suriyeli genç korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldu

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'de Nevşehir'e yerleşen 28 yaşındaki Cuma Taha geçtiğimiz haftalarda annesinin İstanbul'dan gelmesinin ardından korona virüse yakalandı. İki gün boyunca gözlerinin ağrıdığını daha sonra ise vücudunda kırgınlık hissettiğini ifade eden Cuma Taha koku alamayınca ise korona virüs testi yaptırmasının ardından korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Nevşehir Devlet Hastanesinde 8 günlük tedavisinin ardından korona virüsten kurtulan Suriyeli genç Türkiye olmasaydı korona virüsten kurtulamazdım dedi. 28 yaşındaki Suriyeli Cuma Taha, “İlk önce iki gün boyunca gözlerim ağrıdı. Daha sonra geçti. Sonrasında ise vücudumun her yeri ağrımaya başladı ve hissetmemeye başladım. Sanki çok iş yapmışım gibi. Sonra iki gün daha geçti. Ama vücudumun her yeri ağrıyordu. Koku alamamaya başladım. Koku alamadığım için korona virüs olabilir dedim. Ve Nevşehir Devlet Hastanesine giderek test yaptırdım. Korona virüs testim pozitif çıktı ve sağlık ekipleri evime gelerek beni evden aldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüm. Burada bana ilaç vererek tedavime başladılar. Allah'a çok şükür iyileştim. İyileşmemin ardından ise 14 gün karantinada kalmam gerektiğini söylediler. Kimse ile temas etmeyeceğimi ifade ettiler. Çok şükür ki korona virüsü yendim. Sağlık Bakanlığımızdan, Nevşehir Devlet Hastanesi yetkililerine çok teşekkür ederim” dedi.

“Türkiye beni korona virüsten kurtardı”

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından evinde karantinaya giren Cuma Taha, ben korona virüsten Türkiye kurtardı rica ediyorum herkes sosyal mesafe kurallarına ve maske takmaya özen göstersin dedi. Taha, “Şimdi Suriye'de olsaydım kimse bakmazdı. Türkiye Allah razı olsun beni korona virüsten kurtardı. Maske takın ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Çünkü bu virüs çok tehlikeli. Allah'a şükür ben genç olduğum için Allah beni kurtardı. Sağlık Bakanlığı bize iyi baktı. Ama yaşlılar var, çocuklar var. Size rica ediyorum sosyal mesafeye dikkat edin ve kimse ile temas etmeyin. Çünkü çok zor bir virüs var” şeklinde konuştu.

Korona virüsü İstanbul'dan gelen annesi bulaştırmış

Annesinin İstanbul'da bulunan ağabeyini ziyaret ettiğini burada korona virüse yakalanan annesinin tedavisinin ardından Nevşehir'e geldiğini ifade eden Cuma Taha bana da annemden korona virüs bulaşmış dedi. Taha, “Annem İstanbul'da ağabeyimin yanına gitti. Orada korona virüs bulaşmış. Annem orada hastaneye gitmiş tedavi etmişler. Hastaneden çıktıktan sonra 14 gün boyunca İstanbul'da evde karantinada kaldı. Sonra karantina süreci sona ermesinin ardından annem İstanbul'dan yanımıza geldi. Buraya gelince hastalandı ve bana da korona virüs bulaştı. Çocuklarımda da 2 gün boyunca ateşler içinde yattı. Sonra geçti, eşimde de korona virüs çıkmadı. Korona virüsten Türkiye sayesinde kurtuldum. Türkiye'den Allah razı olsun” diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin