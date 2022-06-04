Suriye'ye daha kapsamlı bir operasyon iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası gözler Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyona çevrildi. Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu,yılanın başının küçükken ezilmesi gerektiğini belirterek, yapılacak operasyonun Haseke ve Halep'in bir kısmını da içine alacak şekilde 150 kilometre derinliğe kadar inilmesini beklediğini söyledi

“İran bölgeye yerleşmeye başladı”

Rusya'nın Ukrayna savaşı dolayısıyla çekildiği bölgelere İran'ın yerleştiğini belirten Şeyhanlıoğlu, “Suriye son 10 yılda İran, Rusya, ABD ve terör örgütleri tarafından işgal edildi. Merkezi otoritesi hemen hemen dağıldı. Suriye dağıtıldıktan sonra esas hedef terör koridorunun oluşturulmasıdır. Yani burada PYD terör örgütünün kontrolünde Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına hizmet edecek bu bölgeyi daimi olarak işgal altında tutacak. İran'la çıkarları doğrultusunda Suriye'yi parça parça edecek bir yapı ortaya çıkarmaktı. Maalesef şuanda Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı kısmen geri çekilmesi İran'ın bölgeyi daha fazla doldurmaya başladı” dedi.

“30 kilometre yetmez 150 kilometrelik bir alanda olması gerekiyor”

Yapılacak harekatın 30 kilometre değil 150 kilometrelik bir alanda olması gerektiğini söyleyen Şeyhanlıoğlu, “Burada Türkiye 3 hedefi tamamlamak zorundadır. Birincisi Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla açıkta kalan Tel Rıfat, Kobani ve Haseke'ye kadar olan kısmın Menbic dahil kontrolüdür. İkincisi ise Halep'in bir kısmının ele geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Halep tarafı olmazsa Türkiye'de bulunan sığınmacıların geri dönmesi zor olacak. Derinliği olmayan bir alan kendi başına yeterli değil. Üçüncüsü ise PKK/PYD terör örgütünün bu derece güçlenmesine izin vermemek gerekiyor. Bu bölgenin Iraklaşması, Yemenleşmesi ile Türkiye bundan korkunç zararlar görür. Çünkü Türkiye'nin dibinde olan bir alandan bahsediyoruz. Türkiye ne pahasına olursa olsun bu bölgeye girmelidir. Çünkü ABD binlerce kilometreden geliyor. Rusya öyle İran'da Irak üzerinden atlayarak geliyor. Bunların bahanesi ne olursa olsun bu kabul edilemez bir durumdur. Bununda birinci aşaması 3 operasyonla açıkta kalan Halep, Menbic ve Fırat'ın doğusundaki Haseke'ye kadar girmek gerekiyor. Çünkü 30 kilometre yetmez 150 kilometrelik bir alanda olması gerekiyor. Yoksa ne Suriye istikrara kavuşur nede sığınmacılar döner. Ben kapsamlı bir operasyon bekliyorum. Yani sadece Tel Rıfat, Menbiç odaklı değil Hatay'dan Haseke'ye kadar 150 kilometre derinliğe kadar kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç var diyorum” şeklinde konuştu.

“Zamanlaması Türkiye'nin lehinedir”

Yapılacak operasyonun zamanlamasının Türkiye'nin lehine olduğunu belirten Şeyhanlıoğlu, “Bu operasyon elzemdir. Zamanlaması Türkiye'nin lehinedir. Çok ciddi riskleri var ama diğer riskler hiç kabul edilemez. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. Türkiye sınırından 150 kilometre güneye doğru Halep, Rakka, Deyrizor'u etkileyecek bir operasyon olmazsa derinliği olmayan bir operasyon olur” diye konuştu.

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