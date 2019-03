Surlu çocuklar ilk defa müzik aletine dokundular

81 ili otostop yaparak gezen ve sokaklarda şarkı söyleyerek elde ettikleri kazançlar ile okullara müzik sınıfı oluşturun Çocuklar İçin Çal Derneği, son olarak Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Orta Okulu'na müzik sınıfı kazandırdı.

Çocuklar İçin Çal Derneği Genel Başkanı İbrahim Yalçın, Diyarbakır'da bu denli güzel bir projenin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar 400'den fazla okulda dernek olarak müzik etkinliklerini gerçekleştirdik. Tabii ki sadece okul değil, bunların içerisinde rehabilitasyon merkezleri, çadır kentler, hastaneler ve onkoloji bölümlerinde yani çocuğun olduğu her yerde olmaya çalıştık. Çok değerli sanatçılarımızdan Gülşen, Yavuz Bingöl ve Berfin Uluman derneğimizin en büyük destekçileri. Onların katkıları ve gönüllülerimizin destekleri ile başta Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da çok güzel müzik sınıfları açtık. Buradan müjdesini de vermiş olalım kısmetse önümüzdeki hafta da Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Hamur Kaymakamımızın kıymetli eşleri Çiğdem Tuncer'in girişimleri sonucu başlatmış oldukları iki müzik sınıfı için bizlerde imkanlar dahilinde destek olmak için Hamur'da olacağız. Hedefimiz 81 ilde müzik sınıfı açmak. Tabii ki müzik sınıfları ile duyuruldu derneğimiz ismi yalnız biz sadece müzik sınıfı açmakla kalmıyor bunların yanında tiyatro sınıfları ve resim sınıfları da açarak öğrencilerimizi sanatla buluşturmaya gayret ediyoruz".

Sur'da çocuklar sanatla buluşacak

Her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Diyarbakır Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Çocukları İçin Çal Derneği'nin Sur'a bir müzik sınıfı kazandırma çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade etti. Bu tarz çalışmaları çok önemsediğini belirten Çiftçi, "Sadece sınıfla yoğrulmuş, hayatın sınavdan ibaret olduğunu bilen bir gençlik değil bilakis hayatın her alanına dokunan, sanatla, sporla kendini yetiştiren bir nesil istiyoruz. Bu konuda yapılacak her katkı çok önemli. Bu konuda bu derneğimiz kendi imkanları doğrultusunda bu işlerle uğraşmaları takdire şayan. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Bizlerde hem belediye hem de kaymakamlık olarak bu gençlerimize destek vermek istiyoruz. Sur'umuzun muhtelif yerlerinde bu gençlerimiz ile koordineli bir şekilde çalışacağız. İnşallah bu güzel işlerin sonucunda Sur'daki her öğrencimiz sanat ve sporla temas edecek bir duruma gelir. Bu noktada katkı sunacak herkesin yanında ve emrindeyiz" dedi.

"Sosyal medya aracılığıyla Çocuklar İçin Çal Derneği ile tanıştık"

Diyarbakır Sur ilçesi Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Sevgi Yusufoğlu ise şöyle konuştu: "Sosyal medya aracılığıyla Çocuklar İçin Çal Derneği ile tanıştık. Okulumuza valilik ve kaymakamlık aracılığıyla zaten öğrencilerimize yardımlar yapılmakta. Yalnız okulumuzun müzik öğretmeni çok gayretli ve başarılı çalışmalar yürütürken, müzik aletlerinin yetersiz olmasından dolayı öğrenciler ile yeteri kadar ilgilenemediği için bende Çocuklar İçin Çal Derneği ile irtibata geçtim. Sağ olsun bizleri kırmayıp dernek üyeleri ile birlikte okumuza bir müzik sınıfı kazandırdılar" dedi.

"Çocukların hayatlarına dokunuyorlar"

Müzik sınıfının açılışında katılan İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, "Bugün burada gerçekten öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. İnsanlık Dergisi olarak bugüne kadar 400 yakın okulda etkinlik yapan, Çocuklar İçin Çal Derneği'ni yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu gençler hiçbir beklentiye girmeden çocukların hayatlarına dokunuyorlar. Bu gençlere biraz imkan tanınır ise eminim ki çok güzel işler yapacaklardır. İyi ki iyilik var, iyi ki bu güzel işler ile uğraş halindeler" ifadelerini kullandı.