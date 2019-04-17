Sürüsüne her gün konser veriyor

Bağlarbaşı köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Mehmet Koçak, 10 yaşındayken dedesiyle babasının peşinden giderek çobanlık yapmaya başladı. Hevesle başladığı sürü yönetimi kısa süre içerisinde onda tutku haline geldi. Dedesi ve babasıyla Tokat'ın yaylalarında küçükbaş güden Koçak, askerden geldikten sonra da yaklaşık 300 koyuna tek başına çobanlık yapıyor. Sabahın erken saatleriyle yağmur çamur demeden yola çıkan Koçak, günde 30 kilometre yol kat ederek köye dönüyor. Hayalinin peşinden giden Koçak, seslendirdiği şarkı ve türkülerle de küçükbaş hayvanlara açık hava konseri veriyor.

Hayvanlar nereye ben de peşlerinden oraya

Kuzu sesleri eşliğinde Tokat yaylalarında türkü söyleyen Koçak, “Dedemle babam bu işle uğraşıyordu. Okuldan çıkardım. Bir hevesle onların peşinden giderdim. Sabah erken kalkıp anaların yiyeceklerini hazırlıyoruz. Sabah erkenden yola çıkıp hayvanlar nereye giderse ben de peşlerinden gidiyorum. Benim istediğim yere de onlar geliyor. Akşama kadar geziyoruz. Mesleğimi seviyorum. Bu işe merak saldığım için başka işe de giremedik. Akşama kadar bunlarla vakit geçirip şarkı söylüyorum. Bazen de ben onları dinliyorum” dedi.

Yasin Kıras

