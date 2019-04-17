İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sürüsüne her gün konser veriyor

Sürüsüne her gün konser veriyor
Sürüsüne her gün konser veriyor

Tokatlı besici Mehmet Koçak, kendi sürüsüne çobanlık ediyor. Yaylalarda sürüsünü güden Koçak, hayvanlarına her gün açık hava konseri veriyor.

Sürüsüne her gün konser veriyor - Tıkla İzle

Bağlarbaşı köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Mehmet Koçak, 10 yaşındayken dedesiyle babasının peşinden giderek çobanlık yapmaya başladı. Hevesle başladığı sürü yönetimi kısa süre içerisinde onda tutku haline geldi. Dedesi ve babasıyla Tokat'ın yaylalarında küçükbaş güden Koçak, askerden geldikten sonra da yaklaşık 300 koyuna tek başına çobanlık yapıyor. Sabahın erken saatleriyle yağmur çamur demeden yola çıkan Koçak, günde 30 kilometre yol kat ederek köye dönüyor. Hayalinin peşinden giden Koçak, seslendirdiği şarkı ve türkülerle de küçükbaş hayvanlara açık hava konseri veriyor.

Hayvanlar nereye ben de peşlerinden oraya 

Kuzu sesleri eşliğinde Tokat yaylalarında türkü söyleyen Koçak, “Dedemle babam bu işle uğraşıyordu. Okuldan çıkardım. Bir hevesle onların peşinden giderdim. Sabah erken kalkıp anaların yiyeceklerini hazırlıyoruz. Sabah erkenden yola çıkıp hayvanlar nereye giderse ben de peşlerinden gidiyorum. Benim istediğim yere de onlar geliyor. Akşama kadar geziyoruz. Mesleğimi seviyorum. Bu işe merak saldığım için başka işe de giremedik. Akşama kadar bunlarla vakit geçirip şarkı söylüyorum. Bazen de ben onları dinliyorum” dedi.  

Yasin Kıras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.