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Survivor 2021 Yunus Emre Karabacak kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşında?

Survivor 2021 Yunus Emre Karabacak kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 Yunus Emre Karabacak kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşında?

Survivor 2021 Yunus Emre Karabacak kimdir? Mesleği nedir? Kaç yaşında? İşte Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışacak olan Yunus Emre Karabacak hakkında tüm bilinmeyenler...

Yunus Emre Karabacak kimdir?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 

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