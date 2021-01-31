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Survivor Emin neden diskalifiye oldu? Survivor 2021 Emin Günenç Kimdir?

Survivor Emin neden diskalifiye oldu? Survivor 2021 Emin Günenç Kimdir?
Survivor Emin neden diskalifiye oldu? Survivor 2021 Emin Günenç Kimdir?

Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı. Gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacılardan en dikkat çeken isimlerden biri de Emin Güneç'di. Peki Emin Günenç neden diskalifiye oldu?

Survivor 2021'de adından söz ettiren Emin Günenç yarışmadan sakatlığı dolayısıyla diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı bu akşamki bölümde Emin'in sakatlığı dolayısyla yarışmadan diskalifiye edildiğini açıkladı. 

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”

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