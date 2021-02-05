'Süt banyosu' ve 'dönerle danstan' sonra şimdi de 'ekmekle çirkin oyun'

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor. Tepki çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılarak, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Fırının faaliyeti durduruldu!

Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından harekete geçen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan ekmek fırınına operasyon düzenledi. Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içerisine dondurma, çikolata, kek eklediği anların görüntüleri paylaşılan fırın çalışanı Ö.M. ile fırın sahibine hijyen kurallarını ihlalden para cezası uygulandı. Hamur teknesi mühürlenirken, fırının faaliyeti de geçici olarak durduruldu. Ayrıca şahıs hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

'TikTok' uygulaması üzerinden paylaşılan videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı yer almıştı.

Ersoy Yalçın