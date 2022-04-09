Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından kabul edilecek kişi sayısının 1 milyona çıkarıldığı bildirildi. Hac ibadetini yalnızca Covid-19'a karşı tam aşılı ve 65 yaşın altında olan kişilerin yapabileceği aktarıldı. Açıklamada, yurtdışından gelenlerin Suudi Arabistan'a varıştan en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu göstermesi gerektiği belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021'de yalnızca yurtiçinden 60 kişinin Hac yapmasına izin verilirken, 2020'de ise yine yurt içinden sadece bin kişi Hac ibadetini yerine getirebilmişti. Salgından önce her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi, Hac için Suudi Arabistan'a seyahat ediyordu.