İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı

Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı
Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün yeniden açıldı. Havalimanı çalışanları yolcuları dans ederek, karşıladı.

Suudi Arabistan'da normalleşme süreci kapsamında Cidde kentinde bulunan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı bugün iç hat uçuşlarına yeniden açıldı. Havalimanının açılmasının ardından 40 uçuş gerçekleştirilirken, çalışanlar havalimanına iniş yapan ilk yolcuları dans ederek, karşıladı.

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Issam Nour, yaptığı açıklamada uçuşların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sağlık tedbirlerine uyularak, gerçekleştirildiğini aktardı. Nour, bugün 40 uçuşun yapıldığını belirtirken, uçuşların Riyad, Damam, Abha ve Cizan kentlerine yapıldığını açıkladı.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.