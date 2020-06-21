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Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, Mekke'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, Mekke'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, Mekke'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı

Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Mekke şehrinde 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

 Suudi Arabistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Mekke şehrinde salgın tehlikesi nedeniyle 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Camilerin açılmasının ardından binlerce vatandaş camilere akın etti. Seccadesini evden getiren vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 3 ay sonra ilk sabah namazını eda etti. Namaz öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştiren cami görevlileri, namaza gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi.

Hamad Alnajjar
 

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