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Suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi

Suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi
Suya kapılarak şehit olan askerler için tören düzenlendi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi Dumlu köyünde 10 Mayıs günü uçurumdan dereye düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıkaya HES bölgesinde akıntıya kapılarak şehit olan 2 asker için bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi.

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Arama Kurtarma Timi'nde görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda saat 09.00'da düzenlenen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kayıp gazeteciyi arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ile askeri personel katıldı. 

Törende şehit askerlerin özgeçmişleri okunurken, yapılan duaların ardından Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in cenazesi askeri uçakla memleketi Gaziantep'in Islahiye ilçesine, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın cenazesi ise Çorum'un Kargı ilçesine gönderildi.  

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