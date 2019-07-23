Tadına bakanların hayran olduğu böğürtlen dalında 8 lira

Bin bir derde şifa olarak bilinen, bilhassa ilâç firmalarının tercih ettiği böğürtlenler, Bursa'da dalından toplanmaya başladı. Gıda boyası olarak kullanılan, dondurmada tercih edilen ve suyu sıkılan böğürtlenlerin hasadına başlayan köylüler, bu yılki fiyatlardan memnun. Geçen yıl fiyatı 3 liradan satılan ve çiftçiyi çok mağdur eden böğürtlen bu yıl toptan 8 liradan alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda fazla para kazanamadıkları için gençler köylerini terk edip şehre göçerken, böğürtlen işi yaşlılara kaldı.

Uzun yıllardır böğürtlenden aracıların para kazandığını belirten çiftçiler, böğürtlenin önümüzdeki yıllarda da bu şekilde para etmesini umduklarını ifade etti. Bir dönümden 1 ton ürün elde edilen böğürtleni bir işçi günde 100 kilo toplayabiliyor.

Böğürtlen hasadının 10 gün önce başladığını ifade eden Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bu yıl böğürtlen fiyatları iyi. Aslında pek iyi değil, ama geçtiğimiz yıllarda para etmediği için iyi diyoruz. Dünyanın en pahalı mazot, gübre ve ilâcını bizim çiftçimiz alıyor. Köylerde çiftçi kalmadı. Çiftçilik yapan insan ortalaması 60. Eiftçi emeğinin karşılığını alamadığı için mecburen göçler yaşandı. Bu böğürtlen 24 köyümüzde yetişiyor" dedi.

Üreticiler ise, "Bu yıl hasat başladı. Bu ürün çok az yetişiyor, ama yine de para etmiyordu. Köylerimizden para kazanamadıkları için çok göçler oldu. Bu yıl fiyatlar iyi. Bu bölgede yetiştirdiğimiz ürünler çok kaliteli. Çok faydalı bir meyve, bir çok alanda kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Burak Türker

