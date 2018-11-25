Taekwondo Milli Takımı dünya ikincisi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti. Erkekler, bayanlar ve karışık takım olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyonada her kategoride 8 ülke mücadele etti. Erkeklerde Yunus Sarı ve Hasan Can Lazoğlu, bayanlarda ise Sude Bulut ve İkra Kayır ter döktü.

Çeyrek finalde Çin'i yenen Milliler, yarı finalde ise Fildişi Sahilleri'ni mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Rusya'ya yenilen ay-yıldızlılar, dünya ikincisi oldu. Şampiyonada üçüncülüğü Fildişi Sahili, dördüncülüğü ise Kazakistan elde etti.