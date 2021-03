TAGS Güvenlik: 'Hırsızlıklar en çok sabah 05:00-06:00 saatlerinde gerçekleşiyor'

Gündüz, “Yaptırdığımız kamuoyu güvenlik araştırmalarına göre hırsızlık vakaları en çok evde ve uykuda olunan 05:00-06:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Yani sizin varlığınız onları durdurmuyor. Çelik kapılar, çoklu kilitler, demir pencere korkulukları gibi mekanik tedbirler içinizi rahatlatabilir fakat hırsızı caydırmaz, sadece harcayacağı zamanı birkaç dakika uzatır. Güvenlik sistemleri bu önlemlerin çok daha etkili halini, çok daha ucuza sunar. Zaman ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve kötü niyetli kişiler de yeni şartlara uyum sağlıyor. Bizim çalışma prensibimiz yalnızca girişimi engellemekten ibaret değil, ilk andan itibaren cesaretlerini kırıp caydırmakla başlıyor. Caydırıcılık bu işin kilit noktası…” diyerek güvenlik sistemlerinin önemine vurgu yaptı.

365 Gün 24 Saat Çalışan Güvenlik Sistemleri Tercih Edilmeli

Değişen yaşam koşullarının güvenlik sektörünü de etkilediğini sözlerine ekleyen Sedat Gündüz: “Güvenlik, yaşama göre şekillenen dinamik bir kavram. Biz de değişen hayat koşullarına göre devamlı bir dönüşüm içerisindeyiz. Mesela yalnız yaşayan birey sayısı arttı ve onlarla yapılan güvenlik araştırmasına göre \%52'lik bir kesim kendini güvende hissetmiyor. Kendini güvende hissetmeyen erkeklerin oranı \%23,5 kadınların ise \%61,1. TAGS olarak tüm bu güvensizlik hissini tersine çevirebilecek teknoloji ve profesyonel insan kaynağına sahibiz. Güvenlik sorunu yaşayan ya da şüphesi olan kişiler, 365 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik sistemlerini tercih edebilirler” tespitinde bulundu.

Türkiye'de Bir İlk: Ücretsiz Online Risk Analizi

Pandemi döneminin güvenlik sektörü adına bir değişim süreci başlattığını ifade eden Gündüz, “Covid-19 ile sektöre bakışımızı değiştirdik ve Türkiye'de bir ilke imza atarak çevrimiçi ücretsiz keşfi geliştirdik. Artık evinize gelmeden görüntülü konuşma ile internet üzerinden risk analizi yapabiliyoruz. Ayrıca bu dönemde kapalı iş yerleri için güvenlik ekstra önemli hale geldi. İnsanlar evlerinde vakit geçirdikleri için bu konuyu ikinci plana atabiliyor ancak alarm sistemleri yalnızca boş evleri korumaz, siz uyurken herhangi bir yangın, su baskını veya gaz kaçağı durumunda da hemen yetkili kişilere haber vermek üzerine tasarlandılar” dedi.

Çocuklar ve Evcil Hayvanlar Hassas Noktamız

Çocuklar ile evcil hayvanların hassas noktaları olduğunu ve bu konuda özel çalışmalar yürüttüklerini anlatan Gündüz: “Günümüzde insanlar iş hayatında çok daha aktif rol oynuyor. Türkiye nüfusunun \%28'ini oluşturan çocuklar ise artık daha farklı şartlarda büyüyor. Anne ve babaların çocuklarını evde bakıcıyla ya da yalnız bırakırken gözlerinin arkada kalmamasını sağlayan tek şey akıllı güvenlik çözümleri ve kamera sistemleri... TAGS'ın kamera sistemleriyle istediğiniz her an evinizi canlı olarak veya sonradan izleyebilirsiniz. Aynı şey evcil hayvanlarınızın sağlık durumunu kontrol etmeniz için de geçerli. “Ben yokken ne yapıyor?”, “Kendine zarar verecek bir şey yapar mı?” gibi soruların cevabını anında görebiliyorsunuz. TAGS yalnızca hırsızlığa karşı güvenliğinizi değil; sevdiklerinizi ve değer verdiğiniz her şeyi koruma çemberinin içine alır. Böylece iç huzurunuz hiçbir zaman eksilmez” sözleriyle çalışmalarından bahsetti.

Kullanıcı Dostu Sistemler Kuruyoruz

“Yeni nesil Güvenliğin herkesin hakkı olduğunu savunurken karmaşık bir sistem kurgulamak doğru olmazdı” diyen Sedat Gündüz, “Biz de kullanıcı dostu bir buton teknolojisi tasarladık; kullanımı kolay ve arayüzü sade. Bu sayede yaşlı, hasta, engelli veya çocuk fark etmeksizin herkes sadece bir tıklama ile bize ve gerekli durumlarda yetkili birimlere ulaşıp yardım talep edebiliyor.”

TAGS'ı Kimse Durduramaz

Gelişen teknoloji sayesinde sabotaj ihtimalinin kalmadığının altını çizen TAGS Yönetim Kurulu Başkanı, “Kablo kesmek, kamera kapatmak, kayıtlara ulaşmak gibi yollara başvuramazlar. TAGS hem GPRS ağ hem de internet bağlantısı üzerinden Alarm İzleme Merkezine bağlıdır. Herhangi bir sabotaj girişimi kapının, pencerenin zorlanmasıyla aynı noktaya çıkar. TAGS'ı kimse durduramaz. Teknolojiye büyük yatırımlar yapmamız ve AR-GE çalışmalarımız sayesinde sistemlerimiz kesintisiz çalışır” diyerek sözlerini noktaladı.