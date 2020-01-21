Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

TFF Tahkim Kurulu bugün yapılan olağanüstü toplantısı sonrası aldığı kararı açıkladı. TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17.00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüp vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Özge Tokarli Gündüz ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar Yildiz'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.