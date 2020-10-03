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Tahran'da koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor

Tahran'da koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor
Tahran'da koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor

Tahran Valiliği, artan korona virüs vakalarının ardından başkentte bir hafta boyunca kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başkentte bir hafta sürecek korona virüs kısıtlamalarının Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını kaydedildi. Tahran Valiliği, korona virüs kısıtlamaları kapsamında üniversiteler, okullar, özel kurs merkezleri, kütüphaneler, kuaför ve güzellik salonları, camiler, sinema ve tiyatro salonları ile eğlence merkezlerinin bir haftalığına kapalı olacağını duyurdu. İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Tahran Sorumlusu Ali Rıza Zali, bugün Tahran valiliğinden korona virüs kısıtlamalarını tekrar uygulanmasını istemişti. Zali, korona virüs ile etkin mücadele edebilmek için Tahran'da kısıtlamalara ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

Aynur Sena Çabuk
 

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