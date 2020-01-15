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Takdir Mi Teşekkür Mü Hesaplama| E-Okul VBS Giriş

Takdir Mi Teşekkür Mü Hesaplama| E-Okul VBS Giriş
Takdir Mi Teşekkür Mü Hesaplama| E-Okul VBS Giriş

Okullarda 1 .dönem sonu bu cuma günü başlıyor. Öğrencileri ise tatlı bir telaş sarmış durumda. Karne notlarını e-okul vbs sisteminden takip eden öğrenciler not ortalamarına göre takdir mi yoksa teşekkür mü alırım sorusunun cevabını merak ediyor. İşte sizler için hazırlamış olduğumuz Takdir mi teşekkür mü hesaplama motoru üzerinden bu hesaplamayı yapabilirsiniz.

Takdir teşekkür hesaplama... 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Öğrencileri ise not ortalamarına göre takdir teşekkür alıp alamayacakları merak ediyor. Buradan ders notlarını girip belge alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz...

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL ALIRIM?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne
olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

YILSONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır.

Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

Puan değerleri ve dereceleri:

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez

E-OKUL VBS SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA MOTORU

DERS NOTU ORTALAMALARI   HAFTALIK DERS SAATLERİ
Ders 1 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 2 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 3 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 4 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 5 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 6 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 7 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 8 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 9 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 10 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 11 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 12 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 13 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 14 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 15 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 16 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 17 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 18 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 19 Ortalama:   Ders Saati:
Ders 20 Ortalama:   Ders Saati:

 
 
ORTALAMANIZ:

Ortalamanız 70.00 puan ve üzeri ise TEŞEKKÜR - 85.00 puan ve üzeri ise TAKDİR belgesi alırsınız.

 

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