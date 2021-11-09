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Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü

Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü
Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü

Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli’de cereyan etti. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti.

Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü - Tıkla İzle

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.

İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş'ı tekmeledi.

Taraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.

Mehmet Barlas - Ömer Beyazoğlu
 

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