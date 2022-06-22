Taksim Meydanı'nda ticari takside uyuşturucu madde çıktı, sürücü gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan, Hilmi D. kontrolündeki 34 TAF 52 plakalı ticari takside metanfetamin olduğu iddia edilen uyuşturucu madde yakalandı. Taksi şoförü Hilmi D. gözaltına alınarak, Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken, ticari taksi ise bağlanarak trafikten men edildi.

Yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Uygulamada trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Sümer Avcı