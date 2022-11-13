Taksim'de patlama meydana geldi

Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken olayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Valilikten ilk açıklama geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk açıklamasında;

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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