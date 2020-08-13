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Taksim'de uygulamada polisi şoke eden görüntü

Taksim'de uygulamada polisi şoke eden görüntü
Taksim'de uygulamada polisi şoke eden görüntü

Taksim Meydanı’nda polis ekipleri, motosiklet sürücülerine şok uygulama yaptı. Uygulamada motosikleti yük kamyonu gibi kullanan sürücüye bin 123 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mega kentin birçok noktasında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı.

Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, noktaya gelen motosiklet sürücüleri durduruldu. Evrak kontrolleri yapılan sürücülerin geçişlerine izin verildi. Uygulama esnasında polis ekipleri çevrede de güvenlik önlemi aldı.

Motosikleti yük kamyonu gibi kullandı

Uygulama devam ederken polis ekiplerinin dikkatini motosikletle aşırı yük taşıyan bir sürücü çekti. Sürücüyü durduran polis, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Motosikleti adeta yük kamyoneti gibi kullanan sürücüye, bin 112 lira idari para cezası kesildi. Sürücü ardından motosikletine binerek uzaklaştı. Polis ekiplerinin uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Doğan Can Cesur
 

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