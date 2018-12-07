Tandıra düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Elfanur Kılıç annesinin ekmek yaptığı tandıra düştü.

Minik Elfanur'dan bir süre haber alamayan yakınları evin etrafında aramaya başladı. Yapılan arama sonucu Elfanur'un ateş dolu tandıra düştüğü görüldü. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. 3 yaşındaki minik Elfanur olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Elfanur Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenen yakınları hastaneye akın etti.