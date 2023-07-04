Tapuda yeni dönem başladı: Noterden gayrimenkul satışı yapılabilecek

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği; arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Yeni uygulama bugün ülke genelinde başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'da bulunan bir noterlikte başlatarak ilk işlemi gerçekleştirdi.

“Taşınmaz satışlarının noterde yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlatıyoruz”

İlk tapu işleminin gerçekleştirildiği noterde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç, “Noterlik uygulamalarında önemli bir aşamayı daha kaydettik. Noterlik kanununda gerçekleştirilen geçen yıl 28 Temmuz tarihinde yargı paketiyle hayata geçen taşınmaz satışlarının noterde de noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlatıyoruz” dedi.

Noterlik hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Tunç, şöyle devam etti:

“Noterlik bir kamu hizmeti hukuki güvenliğin sağlanması açısından noterlik hizmetleri çok önemli. İşlemlerin hukukçu denetiminde gerçekleşmesi, anlaşmazlıkların özellikle noter yapılan belgeler sayesinde yargının önüne gelen işlemlerde doğru karar verilebilmesi anlamında noterlik hizmetlerine çok önem veriyoruz.”

“Son 21 yılda bürokrasiyi azaltan, işlemleri kolaylaştıran sayısız düzenlemeler yapıyoruz”

Bugün uygulamasına başlanılan tapuda gerçekleştirilebilen taşınmaz satışının noterlerde de yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hakkında konuşan Bakan Tunç, “Bakanlık olarak özellikle Noterler Birliğimizde noterlerimizle birlikte uygulama sorunlarını sürekli konuşarak, tartışarak noterlik hizmetlerinin, vatandaşlarımızın bu hizmetten daha etkin, daha kolay yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelere hazırlık yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi çok önemli mesafeler de kaydettiğimizi belirtmek istiyorum. Özellikle vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi anlamında iktidarlarımız döneminde son 21 yılda bürokrasiyi azaltan, işlemleri kolaylaştıran sayısız düzenlemeler yapıyoruz. Özellikle bu anlamda tabii ki noterlerimiz de bürokrasiyi azaltan işlemler bakımından noterlik hizmetlerinde de çok kolaylaştırıcı ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden yararlanmasını daha etkin ve daha kolay, daha hızlı sağlayabilecek önemli düzenlemelere imza atılmıştır. Bunlardan en önemlisi işte bugün uygulamasını başlattığımız tapuda gerçekleştirilebilen taşınmaz satışının Noterlerde de yapılabilmesine imkan sağlayan önemli bir düzenleme” diye konuştu.

“Hafta sonu da taşınmaz satışı yapılabilecek”

Bakan Tunç, sadece hafta içi yapılan bilen taşınmaz devirlerinin hafta sonu da noterler aracılığıyla yapılabileceğini söyleyerek, ”Noterlerimiz artık hafta sonu nöbetçi noter uygulamasıyla da vatandaşlarımızın hizmetlerine hafta sonunda imkan sağlıyorlar. Dolayısıyla tapuda resmi dairelerde sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler bundan sonra artık hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da çok önemli bir kolaylık” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Furkan Gülap - Gürkan Sayın

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