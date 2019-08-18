Tarabya sahilinde denize uçan minibüs vinç yardımıyla çıkarıldı

Tarabya sahilinde gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs sahilde balık tutan iki kişiye çarparak denize uçmuştu. Kazada 4 kişinin içinde olduğu minibüs ve 2 balıkçı marina görevlileri tarafından denizden çıkarılmıştı. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, denizde kalan minibüs bu sabah uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.

Deniz polisi dalgıçlar tarafından halat bağlanan minibüs vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Murat Horoz

