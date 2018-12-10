İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel FETÖ'den tutuklandı

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel FETÖ'den tutuklandı
Tarihçi-yazar Talha Uğurluel FETÖ'den tutuklandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye ait Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirildi. Burada Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Uğurluel, daha sonra ise Erzincan Adliyesine sevk edildi.
FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında basın mensuplarının “FETÖ toplantılarına katıldınız mı ?” sorusuna “Hepsi yalan” cevabını veren Uğurluel, “Neden gözaltına alındınız ?” sorusu üzerine ise “Kudüs kitabını yazdığım için” dedi.

Abdullah Aslan-Adem Küçükkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.