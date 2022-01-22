Tarihi Aydos Kalesi kar yağışıyla beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında İstanbul'da kar yağışı eskisini gösterirken soğuk havalar da kendini hissettirmeye devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Sultanbeyli sınırları içerisinde bulunan, "İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak bilinen Bizans eseri tarihi Aydos Kalesi de kar yağışı sonrası adeta karla kaplandı.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor



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